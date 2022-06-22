Kulislere bomba gibi düşen iddia: Erken seçim 14 Mayıs'ta yapılacak, son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Muhalefet erken seçim için bastırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin zamanında; yani 2023 yılının Haziran ayında yapacağını her fırsatta dile getiriyor. Ancak bugün Ankara kulislerinde sürpriz bir iddia dillendirilmeye başlandı. Kısa sürede kulaktan kulağa yayılan iddiaya göre; Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs'a alınması tartışılıyor. Hatta bu tarihin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildiği ve nihai kararın kısa süre içerisinde verileceği öne sürüldü.

Konuyla ilgili bugün Hürriyet'ten Nuray Babacan ve Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu da dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Bu iki isim de yazılarında AK Parti'de çok sayıda faktörün ele alınarak 2023 Haziran seçimlerinin aynı yılın mayıs ayına çekilmesi görüşü oluştuğu ifade edildi. Tartışılan plana göre, 18 Haziran 2023 tarihindeki seçimler 5 hafta öne çekilecek. Bunun başlıca nedeninin haziran ayının başından sonuna kadar aralıklarla devam eden sınavlar olduğu belirtiliyor. Bu sınavların aileler ve gençler için önemli olması nedeniyle sıkıntı yaşanacağı öne sürülüyor.

İKİNCİ TUR OLASILIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Diğer bir neden olarak ise Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu gösteriliyor. Normal takvime göre 18 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa ve sonuçlar nedeniyle ikinci tura kalırsa, bu tur iki hafta sonra 2 Temmuz pazar günü yapılacak. Temmuz ayının tatile gidilen ve taşrada da üreticinin tarlada yoğun olduğu dönem olması nedeniyle tercih edilmediği belirtiliyor. Özellikle büyük şehirlerdeki seçmenin memleketlerine gideceği değerlendirilmesi yapılıyor. Seçimler için Ramazan Bayramı'ndan iki hafta sonra, kışın olumsuz psikolojisinin atılmış olacağı bir tarih olarak mayıs ayının tartışıldığı dile getiriliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ERKEN SEÇİM İDDİALARINI YALANLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde erken seçim iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Bazıları çok merak ediyor. Bay Kemal diyor ki 'Seçim tarihini açıkla'. Ya neyi açıklayacağım, seçimin tarihi belli. Ne zaman? Önümüzdeki yılın haziranında seçim var ama bu ikide bir 'Göreceksiniz kasımda seçim var' diyor. Bay Kemal kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ DE "ZAMANINDA YAPILACAK" DEDİ

Daha önce erken seçimleri ilan etmesi ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli de "Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" şeklindeki iddiasına "Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu, ya hayal aleminde yaşıyor ya da paraşütsüz uçuş dersi alıyor. Bizim tavsiyemiz bir an evvel en yakın kliniğe gidip tedavi olmasıdır. Ortak bir aday üzerinde anlaşamayan, birbirlerinin aleyhine kazan kaynatan böylesi bir zillete ne Allah razı gelecek, ne milletimiz rıza gösterecektir. Cumhur ittifakı Türkiye'nin gücüne güç katacak ümit haznedarıdır. Zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır. Bağımlılık halinde yaşayan kirli bir kumpanyadır" sözleriyle cevap vermişti.