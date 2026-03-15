Kasapoğlu ve Vali Özkan vatandaşlarla iftarda buluştu

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen geleneksel iftar programına binlerce vatandaş katıldı. Programda, Ramazan ayının önemine vurgu yapıldı ve katılımcılar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları güçlendirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen geleneksel iftar programına binlerce vatandaş katıldı. Programa önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan da katıldı.

Kula Kaymakamlığı öncülüğünde Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade ederek, böyle anlamlı bir buluşmada vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise, "Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Böylesine anlamlı bir sofrada vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizler için büyük bir mutluluk. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, ilçe protokolü ile vatandaşların aynı sofrada buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altuntaş, "Değerli büyüğümüz ve hemşehrimiz önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımlarıyla düzenlediğimiz geleneksel iftar programında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen iftar programına önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, AK Parti ilçe başkanları, daire amirleri, STK ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
'Öldü' denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı

"Öldü" deniyordu, ortaya çıktı! Altı parmak sorusu da yanıt buldu
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt

Taraftarı korkutan iddia ile ilgili yeni gelişme
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline
68 yıllık rekabette puan farkı kapanıyor! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçmek üzere

68 yıllık rekabette fark kapanıyor: Fenerbahçe'yi yakalıyorlar
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha