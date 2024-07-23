"Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var

CHP Genel Başkan Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması çağrısına "Bunların sırtına küfe yok" yorumu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yanıt veren Özel "Aslında ben de onu söylüyorum. Ben küfeyi istiyorum. CHP olarak küfeyi istiyoruz. Millet sana küfeyi verdi, ağır geldi. Bırak ben taşıyacağım, ver küfeyi" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MUHALEFETİN ÇAĞRISINA SERT ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin emekli maaşlarına yönelik "Asgari ücret seviyesine çıkarılmalı" çağrısı yapan muhalefete sert tepki göstermişti. Erdoğan, "Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL: KÜFENİN İÇİNE EMEKLİYİ KOYUYORSUN AĞIR GELİYOR

Bugün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Emekli maaşının bir asgari ücret olması gerektiğini söyledik, Tayyip Bey buna dertlenmiş. Demiş ki 'bunların sırtında küfe' yok. Aslında ben de onu söylüyorum. Ben küfeyi istiyorum. CHP olarak küfeyi istiyoruz. Millet sana küfeyi verdi, ağır geldi. Bırak ben taşıyacağım, ver küfeyi. Küfenin için emekliyi koyuyorsun ağır geliyor. Küfenin içine asgari ücret koyuyorsun ağır geliyor. Tarım, çay üreticisi beyefendiye ağır geliyor. Fındık, üzüm, narenciye, buğday ağır geliyor. Milletin efendisi denilen çiftçiyi taşıyamıyor ağır geliyor. Ama 47 tane firmanın vergi borcunu silelim deyince küfeyi taşıyor. Ver o küfeyi ver, biz taşıyalım. Küfelerini taşıyamayanlar çıkarın o küfeyi biz taşıyacağız" dedi.