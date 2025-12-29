Kremlin: 'Kiev anlaşmaya varmazsa daha fazla toprak kaybedecek'

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin, "Kiev anlaşmaya varmazsa daha fazla toprak kaybedecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yaklaşık 3 saat süren kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Barış planına ilişkin yapılan görüşmenin ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın barış istemesi halinde hala kontrolünde tuttuğu Donbas bölgesindeki birliklerini geri çekmesi gerektiğini belirterek, "Kiev anlaşmaya varmazsa daha fazla toprak kaybedecek" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Florida'daki toplantı öncesinde Trump ile görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Peskov, çok yakında bir başka görüşmenin daha planlandığını söyledi. Kremlin Sarayı sözcüsü, Putin ile Zelenskiy arasında bir telefon görüşmesinin gündemde olmadığını ifade etti. - MOSKOVA