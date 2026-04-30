Kremlin: "Zafer günü için ateşkes kararı alınır alınmaz derhal kamuoyuna duyuracağız"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi, Zafer Günü ateşkesi ile birçok konuya değindi. Peskov, Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup ederek zaferini ilan ettiği 9 Mayıs Zafer Günü için Ukrayna'da ateşkes ihtimaline değindi. Rus sözcü, Putin'in henüz karar vermediğini belirterek, "Şimdilik bunun Zafer Günü ile ilgili olduğu varsayımıyla hareket ediyoruz, ancak ateşkesin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği başkomutan tarafından belirlenecek. Bu, her şeyden önce Devlet Başkanının kararını gerektirir. Karar alınır alınmaz derhal kamuoyuna duyuracağız" dedi. Moskova'nın Kiev'den Putin'in Zafer Günü ateşkesi planı hakkında henüz bir yanıt almadığını bildirdi.

Putin ile Trump arasında yapılacak görüşmeye de değinen Peskov, "Elbette, tek bir telefon görüşmesi küresel durumu zor iyileştirir, çünkü ne yazık ki çatışmaların yoğunluğu çok büyük ve bir dizi çatışmanın uluslararası durum ile küresel ekonomi üzerindeki sonuçları o kadar ciddi ki, bunları bir anda durdurmak elbette çok zordur" ifadelerini kullandı.

Mali'deki siyasi istikrarsızlık, silahlı çatışmalara ilişkin konuşan Dmitriy Peskov, "Rusya, Mali de dahil olmak üzere aşırılık, terörizm ve diğer olumsuz olgularla mücadele etmeye devam edecek" şeklinde konuşarak, Rusya'nın yardımlarının devam edeceğini belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı