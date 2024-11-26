Kremlin, Ukrayna'ya Nükleer Silah Verme Teklifini Aşırıcılık Olarak Değerlendirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya nükleer silah verme teklifinin sorumsuzca olduğunu ve aşırıcılık içerdiğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Kremlin, ABD'li New York Times gazetesinin "ABD ve bazı Batılı yetkililerin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi düşündüğü" yönündeki haberini değerlendirdi. Peskov, "Gerginliği artırmayı amaçlayan en kışkırtıcı politikaların bile son derece aşırıcılık yönü vardır. Bu bakış açısı da aşırıcılık içeriyor. Bunlar, gerçekleri kavrama konusunda yetersiz olan ve bu tür açıklamalar yaparken zerre sorumluluk hissetmeyen kişilerin sorumsuzca argümanlarıdır. Ayrıca tüm bu ifadelerin anonim olduğunu da belirtelim" ifadelerini kullandı. Peskov, Batı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "dikkatle dinlemesi" ve Rusya'nın yeni güncellenen nükleer doktrinini okuması gerektiğini söyledi.

New York Times gazetesi 21 Kasım'da ABD ve bazı Avrupalı yetkililerin, Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra teslim ettiği nükleer silahları Kiev'e iade etmeyi önerdiğini aktarmıştı. Ancak bunun gerçekleştirilmesinin zor olduğunu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtilmişti. - MOSKOVA