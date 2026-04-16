Peskov: "Yaptırımların çıkarlarımız üzerindeki etkisini en aza indirme yollarını öğrendik"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya uygulanan yaptırımları uluslararası hukuk açısından yasa dışı olarak değerlendirirken, bu önlemlerin etkilerini en aza indirme yollarını öğrendiklerini ifade etti. Ayrıca, Azerbaycan'daki Rus vatandaşlarının durumunu takip ettiklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve ekonomik konulara değindi. Moskova'nın Washington'ın üçüncü ülkelerin Rus petrolü satın almasına izin veren geçici lisansını uzatmayabileceği ihtimali olabileceğini kaydeden Peskov, "Bu, muhtemel bir gelişme olduğu için bekleniyordu" dedi.

Rus petrolüne yönelik yaptırımlara değinen Peskov, "Yıllardır yaptırıma maruz kalarak yaşıyoruz. Bu önlemleri uluslararası hukuk açısından yasa dışı olarak değerlendiriyoruz ve bu tür önlemlerin çıkarlarımız üzerindeki etkisini en aza indirme yollarını öğrendik" diye konuştu.

Azerbaycan ile ikili ilişkilere yönelik konuşan Rus Sözcü, Rus diplomatların Bakü'de tutulan Rus vatandaşlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirerek, "Bazı Rus vatandaşları Bakü'de gözaltında tutuluyor. Dışişleri Bakanlığımız Rus vatandaşlarının çıkarlarını korumak için korumak için durumu yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

