Kremlin Sözcüsü: Biden'ın Adaylıktan Çekilmesini Sabırla İzlemeliyiz

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Sabırlı olmamız ve olanları dikkatle izlememiz gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, "Seçimlere daha dört ay var ve bu süre çok şeyin değişebileceği uzun bir zaman dilimi. Sabırlı olmamız ve olanları dikkatle izlememiz gerekiyor" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşına değinen Peskov, "Bizim için öncelikli olan özel askeri operasyondur" ifadelerini kullandı. Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Biden'ı Rusya'nın tercih edeceği öngörülebilir bir aday olarak nitelendirdiğini hatırlattı. - MOSKOVA