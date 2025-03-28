Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor

6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Bu kare faciayı özetliyor

Kremlin Sözcüsü: Avrupa'nın Yaptırımları Barış İstemediklerini Gösteriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırma isteksizliğinin barış arayışına dönük bir engel oluşturduğunu ifade etti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Avrupa'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları kaldırma gönülsüzlüğü barışı istemedikleri anlamına geliyor" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa ülkelerinden Rusya'ya yönelik yaptırımlara yönelik sorulara yanıt veren Peskov, "Avrupa'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları kaldırma gönülsüzlüğü barışı istemedikleri anlamına geliyor" dedi. Karadeniz açılımının ayrılmaz bir parçası da tarımsal ürünlerle ilgili anlaşmalar yapan bankacılık kurumumuza yönelik yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu sınırlandırmaların özü oldukça açık. Eğer Avrupalı ülkeler bu yoldan gitmek istemezlerse bu barış yolunda olmak, Moskova ve Washington'un barışçıl bir rotaya doğru ilerleme çabalarına katkıda bulunmak ve birlikte hareket etmek istemedikleri anlamına geliyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.