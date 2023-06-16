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Rusya lideri Putin, Türkiye'ye geliyor

Politika Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere yakın bir zaman içerisinde Türkiye'ye gelecek. Net tarih ise önümüzdeki günlerde liderlerin programlarına göre netleşecek.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.

EN SON GEÇEN YIL GÖRÜŞTÜLER

Görüşmenin hangi tarihte gerçekleşeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. İki lider en son Eylül 2022'de Şangay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi için gittikleri Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya gelmişti.

Putin, Türkiye'ye geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yuriy Uşakov Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

mahmut:

Ruslarla işbirliği türkiye nin yararına olacak. Baykkemal gelseydi AB ile birlik olup ruyslara yaptırım uygulayacaktı bu da hem Rus Turistleri bitirir, tarım ürünleri ihracatı biterdi. hem de daha ucuza aldığımız GAZ kesilirdi. Kriz yaşardık

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Güray Dilli :

Akkuyu , Doğalgaz , Petrol ,vb alırız , Domates satarız . Yalnız Atatürk zamanında örneğin Seydişehir , Sümerbank vb fabrikaları karşılığında narenciye ile yapılan ödemeye benzemez. Adamlar Akdeniz'e açılmak için Liman bile isterler

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mahmut:

Adamlar Akdenize açılmış Zaten Esad bunlar sayesinde hayatta. Suriye de var zaten Rusya.

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