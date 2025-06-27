Kremlin'den Estonya'nın F-35A Açıklamasına Tepki

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Estonya'nın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-35A jetlerini ağırlamaya hazır olduklarına dair açıklamasını 'doğrudan bir tehlike' olarak değerlendirerek yanıt verdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip ABD yapımı F-35A hayalet jetlerinin Estonya'da konuşlanma ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir adım Rusya için doğrudan bir tehlike olur" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ile sınırı olan ve Baltık hava sahasını korumakla görevli NATO jetlerinin dönüşümlü olarak konuşlandığı Estonya'nın Savunma Bakanı Hanno Pevkur'un "Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip ABD yapımı F-35A hayalet jetlerini ağırlamaya hazır olduklarına" yönelik sözlerine yanıt verdi. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir adımın Rusya için bariz bir tehdit olacağını söyledi. Peskov, "Elbette bu doğrudan bir tehlike olur" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, bu açıklamanın Estonya, Letonya ve Litvanya'dan oluşan Baltık bölgesindeki siyasetçilerin dile getirdiği "saçma düşüncelerden" biri olduğunu vurgulayarak, Baltık cumhuriyetleriyle neredeyse hiç ilişkimiz yok, çünkü onları daha kötü hale getirmek çok zor" dedi" dedi.

"Müttefiklerimizi ağırlamaya hazırız"

NATO üyesi İngiltere, en az 12 adet nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip F-35A jeti satın alacağını ve bu jetlerin NATO'nun hava yoluyla yürütülen nükleer misyonuna katılacağını duyurmuştu. Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ise İngiltere'nin bu adımının ardından yaptığı açıklamada, "Köken ülkesi ne olursa olsun, bazıları nükleer silah taşıma açısından çift kullanımlı kapasiteye sahipse bu, F-35'leri ağırlama konusundaki tutumumuzu hiçbir şekilde etkilemez. Elbette müttefiklerimizi ağırlamaya hazırız" açıklamasını yapmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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