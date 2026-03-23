Rusya: "Buşehr nükleer santrali yakınlarına yönelik saldırılar son derece tehlikeli"

Kremlin Sözcüsü Peskov, İran'ın Buşehr nükleer santrali yakınlarına yönelik saldırıların son derece tehlikeli olduğunu belirterek, Rusya'nın endişelerini dile getirdi ve siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Buşehr nükleer santrali yakınlarına yönelik saldırıların aşırı tehlikeli olduğunu kanaatindeyiz. Bu nedenle, Rus tarafı olarak bu konuda son derece sorumlu bir tavır sergileyerek endişeleri defalarca dile getirdik" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan geniş çaplı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, İran'ın Buşehr nükleer santrali yakınlarına yönelik saldırıların son derece tehlikeli olduğunu ifade ederek ABD'nin endişelerinin farkında olduklarını söyledi. Rus Sözcü, "Buşehr nükleer santrali yakınlarına yönelik saldırıların aşırı tehlikeli olduğunu kanaatindeyiz. Bu nedenle, Rus tarafı olarak bu konuda son derece sorumlu bir tavır sergileyerek endişeleri defalarca dile getirdik. İran'daki çatışma daha dün olduğu gibi siyasi ve diplomatik bir çözüme yönlendirilmesi gerekiyor. Bu, bölgede gelişen felaket düzeyindeki gergin durumu etkili bir şekilde yatıştırmaya yardımcı olabilecek tek şey" ifadelerini kullandı.

Rus devlet nükleer şirketi Rosatom tarafından 17 Mart'ta yapılan açıklamada, Buşehr nükleer santralinin bulunduğu alanda, işletme halindeki güç ünitesine yakın bir konumda meteoroloji servis binasının bitişiğindeki bölgeye bir saldırı düzenlendiği bildirilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
