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CIA Başkanı Moskova'da: Putin Görüşmedi

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Kremlin, CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyaretinde Rus mevkidaşlarıyla görüştüğünü, Putin ile görüşmediğini açıkladı. Peskov, temasları olumlu bulurken, Ukrayna'da Kiev rejiminin çöküşte olduğunu iddia etti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi İstihbarat (CIA) Başkanı John Ratcliffe'in Moskova ziyareti sırasında Rus mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmediğini belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Rus yetkililerle görüşmek üzere dün Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Peskov, Rusya ve ABD istihbarat servisleri arasında görüşme yapıldığını belirterek, "Özel servisler arasında temaslar gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı ile herhangi bir görüşme olmadı. Elbette Başkan Putin her şeyden haberdar ediliyor" ifadelerini kullandı.

Peskov Ratcliffe'in Moskova'daki görüşmelerinin, Ukrayna'daki savaşın tırmandığı ve ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına varma çabalarının çıkmaza girdiği bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

ABD'li üst düzey yetkililerin gerçekleştirdiği ziyaretlerin ABD-Rusya ilişkilerinin durumunu iyileştirmeye yardımcı olup olamayacağı sorulan Peskov, iki ülkenin istihbarat teşkilatları arasındaki temasların "olumlu bir gelişme" olduğunu söyledi. Peskov, "Bu temaslar, ikili ilişkilerdeki en zor dönemlerde bile sıklıkla devam ediyor. Devlet Başkanımız da bu konuya değindi. Ancak bunun genel olarak ikili ilişkilerimizi şu anda içinde bulundukları derin krizden çıkarmaya ne ölçüde yardımcı olacağını söylemek için henüz çok erken" ifadelerine yer verdi.

Peskov görüşmelerin içeriği hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

"Kiev rejimi çöküyor"

Peskov Ukrayna savaşına ilişkin ise, "Ukrayna'nın çatışmayı kaybettiği tartışılmaz bir gerçektir. Cephedeki gelişmeler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Kiev rejimi içinde siyasi bir kargaşa yaşanıyor ve bu kargaşa giderek şiddetleniyor. Kiev rejimi içeriden çöküyor ve her zaman eksik olan istikrarını kaybediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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