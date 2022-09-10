Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtın varisi ve 73 yaşındaki oğlu Charles, Londra'daki St James's Sarayı'nda resmen kral ilan edildi.

Politika Haberleri

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtın varisi ve 73 yaşındaki oğlu Charles, Londra'daki St James's Sarayı'nda resmen kral ilan edildi.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtın varisi ve 73 yaşındaki oğlu Charles, Londra'daki St James's Sarayı'nda resmen kral ilan edildi.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtın varisi ve 73 yaşındaki oğlu Charles, Londra'daki St James's Sarayı'nda resmen kral ilan edildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Londra Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title