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Köylere yapılacak olan yatırımlar değerlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Köylere yapılacak olan yatırımlar değerlendirildi

Bilecik'te, Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) toplantısı gerçekleştirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra yatırım planlamalarına yer verildi. Vali Kızılkaya, köylere yapılacak yatırımların proje süreçlerinin her aşamasının titizlikle takip edilmesini istedi.

Vatandaş memnuniyetinin her şeyden önemli olduğunun altını çizen Vali Kızılkaya, ilgili kaymakamlıklar ve il özel idaresinin ilgili birimleri arasında koordinasyonun önemine değindi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kızılkaya, Yatırım, Bilecik, Politika, Haberler

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