Kosova Hükümeti, Sırp Askerlerin Geri Çekilmesini İstedi

Kosova hükümeti, ABD'nin Kosova sınırı boyunca Sırp askerlerin konuşlandırıldığını duyurması üzerine yaptığı açıklamada, "Başkan Vucic ve Sırbistan kurumlarına, Kosova sınırındaki tüm birlikleri derhal geri çekmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Cuma günü Kosova sınırı boyunca çok sayıda Sırp askeri konuşlandırıldığını duyurması üzerine Kosova'dan açıklama geldi. Kosova hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Sırp kurumlarına çağrıda bulunarak, "Kosova sınırındaki tüm birlikleri derhal geri geçin" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Sırp birliklerinin Kosova sınırına konuşlandırılması Sırbistan'ın ülkemizin toprak bütünlüğünü tehdit eden bir sonraki adımıdır" denildi. Priştine yönetiminin uluslararası ortaklarıyla koordinasyon halinde olduğu belirtilerek, "Kosova, toprak bütünlüğünü koruma konusunda her zamankinden daha kararlı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, Sırpların uçaksavar sistemleri ve ağır toplarla birlikte sınırda konuşlandığı belirtilirken, "Kosova Cumhuriyeti, Sırbistan'dan gelecek ciddi bir tehdit konusunda ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle temas halinde" denildi.

Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı bir açıklamada, Kosova ile yaşanan çatışmanın tırmanmasının Belgrad'ın AB'ye katılma arzusuna zarar vereceğini belirterek, askeri birliklerine Kosova'ya geçme emri verme niyetinde olmadığını söylemiş, NATO ise sınırdaki mevcut duruma çözüm için ek kuvvetlere yetki verdiğini açıklamıştı. - PRİŞTİNE