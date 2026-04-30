Kosova'da halk, 7 Haziran'da erken genel seçimler için sandık başına gidecek

Kosova'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçsuz kalması ve parlamentonun feshedilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, halkın erken genel seçimler için 7 Haziran'da yeniden sandık başına gideceğini bildirdi.

Kosova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülkede yapılacak erken genel seçimlerin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, siyasi partilerle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından seçim tarihinin netleştiğini ve halkın 7 Haziran'da sandık başına gideceğini bildirdi. Haxhiu, kararın anayasal süreler, Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun hazırlıkları ve vatandaşların geniş katılımının sağlanması dikkate alınarak alındığını belirtti. Ülkede yaşanan siyasi tıkanıklığa dikkat çeken Haxhiu, kurumların işleyememesi durumunda çözümün yeniden halka gitmek olduğunu ifade etti.

Siyasi partiler de seçim tarihi konusunda uzlaştı. Kosova Demokrat Partisi Genel Başkanı Bedri Hamza, partilerinin anayasal çerçevedeki tüm tarihlere hazır olduğunu belirtti. Kosova Demokratik Birliği temsilcisi Jehona Lushaku-Sadriu ise 7 Haziran tarihine destek verdiklerini ifade ederken, ülke için yeni bir siyasi vizyon hedeflediklerini söyledi. Kosova'nın Geleceği İçin İttifak yetkilisi Ardian Gjini, seçimlerin Kosova için bir fırsat olduğunu belirterek, istikrar ve kalkınma vurgusu yaptı.

Seçim tarihi belirlenmeden önce, Kreshnik Radoniqi başkanlığındaki Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ) 31 Mayıs ile 8 Haziran arasındaki seçenekler için de 7 Haziran'ı en uygun tarih olarak önerdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci

Kosova'da erken seçim kararı, cumhurbaşkanı seçimi sürecinde yaşanan siyasi uzlaşmazlık sonrası gündeme gelmişti. Kosova Meclisi Genel Kurulu, dün gün içinde birkaç kez cumhurbaşkanı seçimi için toplanmış ancak muhalefet milletvekillerinin oturumu boykot etmesi nedeniyle ilk tur oylama için gerekli olan üçte iki çoğunluk sağlanamamıştı. Gece saatlerinde son kez toplanan Genel Kurul, yerel saatle 00.00'da herhangi bir sonuç alınamadan sona ermişti. Meclisin Kosova Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenen süre içinde yeni cumhurbaşkanını seçememesi üzerine parlamento feshedilmişti. - PRİŞTİNE

