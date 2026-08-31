Haberler

Kosova'da LVV ve LDK Sejdiu'da Uzlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova'da Vetevendosje (LVV) ile Kosova Demokratik Birliği (LDK), ülkenin Türkiye'deki ilk büyükelçisi olan Bekim Sejdiu'yu ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Siyasi krizi çözmek için yapılan görüşmelerde iki parti uzlaşı sağladı.

Kosova'da Vetevendosje Hareketi (LVV) ile Kosova Demokratik Birliği (LDK), Cumhurbaşkanı adayı olarak Bekim Sejdiu'nun ismi üzerinde uzlaştı.

Kosova'da Vetevendosje Hareketi (LVV) ile Kosova Demokratik Birliği (LDK), cumhurbaşkanlığı konusunda anlaşmaya vardı. İki parti, Cumhurbaşkanı adayı olarak Bekim Sejdiu'nun ismi üzerinde uzlaştı. Sejdiu'nun adaylığı, LDK Genel Başkanı Lumir Abdixhiku tarafından açıklandı. Abdixhiku, LVV ile LDK arasında bugün gerçekleştirilen görüşmede anlaşmaya varıldığını belirterek 9 Temmuz'dan bu yana çözüm bulmak amacıyla görüşmeler yürüttüklerini ve seçimlere gidilmesini önlemek için uzlaşma arayışında olduklarını söyledi. Görüşmelerin kolay olmadığını ancak kapsamlı ve sürekli şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Abdixhiku, iki tarafın ortak bir cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaştığını belirterek bu ismin Bekim Sejdiu olduğunu açıkladı.

Kosova'nın Türkiye'deki ilk Büyükelçisi

Bekim Sejdiu, Kosova'nın Türkiye'deki ilk büyükelçisi olarak görev yaptı. Ankara'daki diplomatik görevi sırasında Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol üstlendi.

Sejdiu'nun adaylığı, Kosova'da devam eden siyasi krizin aşılması ve cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleştirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sejdiu: "Vatandaşların ve devletin hizmetindeyim"

Kosova Cumhurbaşkanı adayı olarak uzlaşıyla önerilen Bekim Sejdiu, adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı. Sejdiu, kendisine duyulan güvenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, cumhurbaşkanlığı makamının önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. "Bu benim için büyük bir onur. Büyük bir güven ve büyük bir onur. Bu öneriyi kabul ettim. Cumhurbaşkanlığı makamının beraberinde getirdiği sorumluluğun farkında olarak, vatandaşlara ve devletimize özveriyle hizmet etmek için kendimi onların hizmetine adadım" diyen Sejdiu, cumhurbaşkanının seçilme sürecinin siyasi bir boyutunun yanı sıra Meclis'te izlenmesi gereken anayasal bir prosedürü de bulunduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Herkes Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı! Suçlamanın detayı belli oldu

İrem Derici’nin nişanlısı tutuklandı! Suçlamanın detayları belli oldu
Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı! İşte 38 günde toplanan para

Özel rakam verdi: İşte partisine yapılan bağış miktarı
Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor