Kosova Başbakanı Kurti, gerginlik için Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'i suçladı - Haberler

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Kosova Başbakanı Kurti, gerginlik için Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'i suçladı

Kosova Başbakanı Kurti, gerginlik için Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'i suçladı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlikten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Sırbistan'ın Kosova Sorumlusu Petar Petkoviç'i sorumlu tuttu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlikten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Sırbistan'ın Kosova Sorumlusu Petar Petkoviç'i sorumlu tuttu.

Kosova'da tansiyonun yükselmesinin ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti açıklama yaptı. Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlikten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Sırbistan'ın Kosova Sorumlusu Petar Petkoviç'i sorumlu tutan Kurti, Kosova kamuoyunun Sırbistan medyasının tuzağına düşmemesini istedi. Kurti ayrıca, "Önümüzdeki günler ve haftalar zorlu ve sorunlu olabilir" dedi.

Kosova'da yarın yürürlüğe girecek olan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükselmiş, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'da siren sesleri ve silah sesleri yükselmişti. Polis, silah seslerini doğrulamış ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti. Siren seslerinin ise yarın yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı ifade edilmişti. - PRİŞTİNE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Sırbistan Petkoviç Kosova Politika Haberler

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