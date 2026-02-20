Haberler

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı kararıyla 17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakam atandı, 8 vali yardımcısı ile 16 kaymakamın görev yeri değiştirildi. Karabük Yenice'de vekaleten görev yapan Mert Can Canga da resmen kaymakamlığa atandı. Canga, daha önce koruma polisine ayakkabı tutturduğu görüntülerle gündeme gelmişti.

  • Mert Can Canga, Karabük'ün Yenice ilçesinde kaymakam vekili iken resmen Yenice Kaymakamı olarak atandı.
  • Mert Can Canga, koruma polisinin ayakkabısını ve kravatını tutturmasıyla gündem olmuştu.
  • Mert Can Canga, koruma polisinden ayakkabılarının hazır edilmesi yönünde talimatı olmadığını ve polisin gereksiz vazife aldığını belirtmişti.

17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakamın atanması, 8 vali yardımcısı ile 16 kaymakamın görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı

LİSTEDE YENİCE KAYMAKAMI DA VAR

Atama kararlarına göre; Karabük'ün Yenice ilçesinde görev yapan kaymakam vekili Mert Can Canga, resmen Yenice Kaymakamı oldu. Canga, koruma polisine ayakkabısını ve kravatını tutturmasıyla gündem olmuştu.

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı

POLİS MEMURUNU SUÇLAMIŞTI

Büyük tepki çeken görüntü sonrası bir açıklama yapan Mert Can Canga, koruma polisinden, ayakkabılarının hazır edilmesi yönünde hiç bir zaman talimatı olmadığını ve olamayacağını, koruma polisinin üzerine gereksiz bir vazife aldığını, kendisini de zor duruma soktuğunu, bu kötü görüntüye zamanında müdahale etmemiş olmakla hatalı olduğunu ifade etmişti.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
