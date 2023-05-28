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Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan oyunu kullandı

Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan oyunu kullandı

Politika Haberleri

Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. Korgun Ortaokulu'na gelen Kozan, 1004 nolu sandıkta oy verdi. Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Kozan, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Korgun Ortaokulu'na gelen Kozan, 1004 nolu sandıkta oy verdi.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Kozan, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Politika

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