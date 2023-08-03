Konyaaltı Belediye Başkanı Arbedeyi Eleştirdi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Aksu Belediye Meclisi toplantısında yaşanan arbedeyi doğru bulmadığını belirterek, "Umarız o özlediğimiz barışçıl siyaset günlerini bir an önce yaşarız. Biz yaşayamasak da hiç olmazsa çocuklarımıza barışçıl bir ortam miras bırakırız" dedi.

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısı, Başkan Esen yönetiminde yapıldı. Gündem dışı konuşmalarda Başkan Esen, Aksu Belediye Meclisi toplantısında meydana gelen arbedeyi eleştirdi. Başkan Esen, siyasetin bu noktaya gelmemesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Aksu'da gerçekleşen olaylar gerçekten bizi de üzdü. Konyaaltı Belediye Meclisi olarak dört farklı partinin meclis üyeleriyle bir araya geliyoruz. Kararların çoğunu oy birliği ile alıyoruz. Umarız o özlediğimiz barışçıl siyaset, herkesin birbirine anlayış gösterdiği, herkesin göründüğü gibi olduğu günleri bir an önce yaşarız. Biz yaşayamasak da hiç olmazsa çocuklarımıza barışçıl bir ortamı miras bırakırız."

Toplantıda, Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun depozito ücretinin düşürülmesine oy birliğiyle karar verildi.