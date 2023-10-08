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Konya'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Konya'da sivil toplum kuruluşları (STK), Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenledi. STK'ler öncülüğünde Kapu Camisi'nin önünde toplananlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı ve Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı. Grup adına yapılan açıklamada, Filistinlilere her zaman destek verdikleri ve dualarla yanlarında olduklarını belirtildi.