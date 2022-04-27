Konuşması sırasında prompter'ı bozulan Akşener'in zor anları! Gerginliği yüzüne de yansıdı

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması sırasında bir aksilik yaşandı. Prompter'ı bozulan Akşener, bir süre bekledikten sonra durumun elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

GEGİNLİĞİ YÜZ İFADESİNE DE YANSIDI

Konuşmasına devam edemeyince önündeki kağıtlara yönelen Akşener'in gerginliği yüz ifadesine de yansıdı. Akşener, bu esnada "Elektronik bir arıza var herhalde. Var benim önümde, şimdi oradan bakacağım" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.