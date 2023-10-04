Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dan 300 Milyonluk Yatırım Açıklaması

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, görev süresi boyunca yaklaşık 300 milyon liralık yatırımı hayata geçirip 17 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Batur, ayrım yapmaksızın tüm hemşehrilerine hizmet ettiklerini belirtti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, görevi süresince yaklaşık 300 milyon liralık yatırımı hayata geçirip 17 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Batur, Konak ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerden bu yana kente saygı, kentliye hizmet inancıyla, 7'den 70'e tüm hemşehrilere ayrım yapmaksızın kucak açtıklarını belirtti.

Yerel seçimler öncesi verdikleri sözlerin yaklaşık yüzde 85'ini hayata geçirmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Batur, "Bu sürede yatırıma harcadığımız bütçe yaklaşık 300 milyon lirayı buldu. 17 projenin açılışını yaptık." diye konuştu.

Batur, belediye bütçesini yüzde 305 artırdıklarını, hizmet döneminin felaketlerle, ekonomik krizle geçmesine karşın 800 bini aşkın insana destek olduklarını aktardı.

Sosyal yardımlara harcanan bütçenin 70 milyon lirayı geçtiğini anlatan Batur, "Konak'ta kurduğumuz dayanışma halkaları sayesinde bir olduk, birlikte Konak olmanın gücünü gösterdik. Konak Belediyesi olarak darda olanın her zaman yanındayız. Pandemide esnafımızın, dar gelirli hemşehrilerimizin yanında olduk. İzmir depreminin yaralarını birlikte sardık." diye konuştu.

Abdül Batur, kentsel dönüşüme de büyük önem verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"28 mahallede 100 bin kişiyi etkileyecek bir kentsel dönüşüm tasarımını gerçekleştirdik, planlamaları bitti. Gültepe biraz daha hızlı gitti. Konak'ın en büyük probleminden bir tanesi bu. Yapı envanteri çok eski. Biz elimizi taşın altına soktuk. Oradaki vatandaşlarımızla tam uzlaşı sağlayarak ve yerinde dönüşümü Narlıdere modeliyle burada gerçekleştireceğiz. Oradaki vatandaşlarımız belediyeyle sözleşmeler yapacak. Onların verdiği güçle bu işi yapacağız."