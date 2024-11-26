Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN PROTESTO

Görüşmeler öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri dikkat çekici bir protestoya imza attı. Vekiller, oturdukları sıralara "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı dövizler bırakarak mesaj verdi.

BAKAN GÜLER KOMİSYONU TERK ETTİ

Gergin geçen görüşmeler esnasında CHP Milletvekili Serkan Sarı, "Sayın bakanım, 'Mustafa Kemal'in askeriyim' diyebiliyor musunuz? Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sahip çıkmak boynunuzun borcu, neden sahip çıkmıyorsunuz?" diye sordu. Bu esnada Bakan Güler'in komisyonu terk ettiği görüldü.