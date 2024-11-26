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Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

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Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Gergin başlayan görüşmede CHP Milletvekili Serkan Sarı'nın sözleri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN PROTESTO

Görüşmeler öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri dikkat çekici bir protestoya imza attı. Vekiller, oturdukları sıralara "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı dövizler bırakarak mesaj verdi.

BAKAN GÜLER KOMİSYONU TERK ETTİ

Gergin geçen görüşmeler esnasında CHP Milletvekili Serkan Sarı, "Sayın bakanım, 'Mustafa Kemal'in askeriyim' diyebiliyor musunuz? Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sahip çıkmak boynunuzun borcu, neden sahip çıkmıyorsunuz?" diye sordu. Bu esnada Bakan Güler'in komisyonu terk ettiği görüldü.

Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıFatih Yıldız:

İNADINA RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

ulen işinize gelince teröristlerle kol kola gezin işiniz gelince Atatürkcu olun Atatürk kalksa ilk sizi sürer ülkeden

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Yorum Beğenme63
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Haber Yorumlarıvelı yun:

kaçar tabiki Atatürk düşmanı

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıHakan Sevgili:

Sen git Mustafa Kemal in itleri diyenlere hesap sor vekil

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Haber YorumlarıVEFA:

LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ nin kurucu önderi Mustafa Kemal'in askerleriyiz sonsuza kadar, inadına. İster çatlayın, isterseniz patlayın!!!..

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Haber YorumlarıHasan Soylemez:

boş insanlar boş laflar ile avunur durur onun bunun arkasına saklanıp konuşur kendi konumu geliştirmekten acizler lideri benimsemiş fakat lidere benzeyememiş

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Haber YorumlarıDiscus:

Bunların her konuda her seferinde konuyu çarpıtarak Mustafa Kemale getirmesi yuzunden milletin Atatürk sevgisi erozyona uğradı. Atatürk'ü koruma kanunu, Atatürk'ü siyasi, ekonomik vb menfaatleri için kullananlara karşı genişletilmiştir. ilgili konuda verilen cezanın Mustafa Kemal'in Askeriyiz söylemiyle alakalı olmadığı, cezanın emre itaatsizlik ve disipsinsizlikten ötürü verildiği defalarca söylendiği halde konu bilinçli olarak çarpitilmaktadir. İşte bu tip istismarlar milletin Atatürk sevgisini örselemektedir.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Iyice kabak tadı verdiniz CHP zihniyeti. Memlekette o kadar sorun var nelerle uğraşıyorsunuz. Evet hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz .ama emre karşı gelerek değil. Dereceye gitmiş koca bir sürü komutan da Feto dan içeride. Bu işleri geçiniz. Biraz ekonomiden. Savunmamızdan bahsediniz. Istanbul da imamoglu çıkmış kreş derdinde. Yeter artık ya. Seçime 4 yıl var. Memleketi nasıl savunuruz, ekonomi nasıl iyi olur diyeceğinize, adaylık. Gezme tozma. Yok teğmenlerin derdi. Yeter artık ya. Yeter.

Yorum Beğen22
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Haber Yorumlarısezgin kaçar:

size muhalefet çok yakışıyor alıştınız tabi

Yorum Beğen24
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İrade olmayınca sonu böyle olur

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