Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Gergin başlayan görüşmede CHP Milletvekili Serkan Sarı'nın sözleri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı.
CHP'Lİ VEKİLLERDEN PROTESTO
Görüşmeler öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri dikkat çekici bir protestoya imza attı. Vekiller, oturdukları sıralara "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı dövizler bırakarak mesaj verdi.
BAKAN GÜLER KOMİSYONU TERK ETTİ
Gergin geçen görüşmeler esnasında CHP Milletvekili Serkan Sarı, "Sayın bakanım, 'Mustafa Kemal'in askeriyim' diyebiliyor musunuz? Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sahip çıkmak boynunuzun borcu, neden sahip çıkmıyorsunuz?" diye sordu. Bu esnada Bakan Güler'in komisyonu terk ettiği görüldü.