Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi

Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
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Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. PKK'nın silah bırakma sürecinin başlamasının ardından gözler Meclis'te kurulması beklenen komisyona çevrilirken Kurtulmuş, Meclis'te kurulacak komisyonla ilgili aldığı görüşler ve yaptığı çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti komisyon çalışmalarına üye vermeyecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan'ı kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, TBMM Başkanvekilleri Bozdağ, Bingöl, Buldan ve Adan'ı kabul ettiği bildirildi. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri ile Meclis çalışmalarını değerlendirdi.

İYİ PARTİ KATILMAYACAK

Kurtulmuş, Meclis'te kurulacak komisyonla ilgili daha evvel partilerden aldığı görüşler ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya katılan grup başkanvekilleri de partilerinin görüşlerini ifade etti.

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını iletti.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Politika
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