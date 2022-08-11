Haber : Kocaeli haberi... Milletvekili Işık, Başiskele'de vatandaşları dinledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haberi... Milletvekili Işık, Başiskele'de vatandaşları dinledi

 - Güncelleme:
Kocaeli haberi... Milletvekili Işık, Başiskele'de vatandaşları dinledi

Edinilen Kocaeli gelişmesine göre AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile birlikte ilçede vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile birlikte ilçede vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Emine Zeybek, Sami Çakır ve Cemil Yaman'ı ağırlayan Belediye Başkanı Yasin Özlü, Doğantepe Mahallesi'nde AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ı misafir etti. Doğantepe'de bir kıraathanede gerçekleşen ziyarette, Milletvekili Işık ve Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet, vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyerek, çeşitli notlar aldı.

Öte yandan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da, Başkan Özlü ile birlikte Kitaphane'yi ziyaret ederek, gençler ile bir araya geldi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Başiskele AK Parti Kocaeli Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title