Kocaeli'de FETÖ üyesi yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin adresinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından P.K. isimli kadın Gebze'de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.