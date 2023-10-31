Kocaeli'de DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

KOCAELİ'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu düşünülen 3 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ile yasaklı yayınlar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1'i kadın 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.