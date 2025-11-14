Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı, İzmit ve Kandıra belediye başkanları arasında gergin anlara sahne oldu.

SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞADILAR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile ardından Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ile sözlü tartışma yaşadı.

"SANDIKTA ALIRSIN KARŞILIĞINI"

Büyükakın, Hürriyet'in kendisine yönelik eleştirilerine "Hepinizin cevabını vereceğim tek tek" karşılığını verdi. Hürriyet bu sözler üzerine "Verirsin verirsin ama sandıkta da alırsın karşılığını" ifadelerini kullandı.

"SENİN DERDİN SANDIK"

Hürriyet'in "sandık" sözlerine Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ise "Senin derdin sandık, başka derdin yok" tepkisinde bulundu.

"SENİN KANDIRA'YA ÇÖP TESİSİ YAPILIYOR"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise bu sözlere sinirlenerek "Senin Kandıra'ya çöp tesisi yapılıyor… Senin derdin ne?" çıkışında bulundu. Meclis salonunda bir anda tansiyon yükseldi, ortalık karıştı.

Kaynak: Mavi Kocaeli Gazetesi