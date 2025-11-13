Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 152 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının ardından meclis üyelerine gündem dışı söz verdi.

Üyeler, Gebze'de çöken 7 katlı apartman ve Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin konuştu.

Gündem dışı konuşmaların bazı anlarında AK Parti ve CHP grupları arasında çıkan sözlü tartışmalara Büyükakın müdahalede bulundu.

Toplantıda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da söz aldı.

CHP grubunun çöken bina ile ilgili iddialarına yanıt veren Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı 'suçlu zemindir' demedi 'zemindeki bir şeyden dolayı çöktü' dedi. 'Suçlu metro değildir' de demedi 'metrodur' da demedi. Açıklama yapılırken oradaydım. 'Suçlu metrodur' demek de 'metro suçlu değildir' demek de mümkün değil. Henüz bunun için çok erken ve bu araştırma devam ediyor. Suçlu kimse onunla ilgili gereken yapılacak."

Büyükakın, Büyükşehir Belediyesinin denetim sorumluluğunu yerine getirmediği yönündeki iddialara ise "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin metro inşaatını denetleme yetkisi yoktur. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce (AYGM) yapılan bir inşaatı denetleme yetkisi AYGM'nindir. Bu çok açıktır. Bu konuda lütfen ilave spekülasyon yapmayalım." şeklinde yanıt verdi.

Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP grubu ile yaptığı açıklamada, Gebze'de çöken 7 katlı apartman ve Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında çıkan yangına değinerek, meclis toplantısında parti üyelerinin konuya ilişkin sorularını gündem dışı konuşmalarda dile getirdiğini belirtti.