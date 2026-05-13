DEM Parti'li Aslan, "Kobani davasında yargılananların serbest bırakılmasını" istedi

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Kobani eylemleri kapsamında açılan davanın sonlandırılmasını ve bu davada yargılananların serbest bırakılmasını istedi.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kobani davasının "siyasi kumpas" olduğunu iddia ederek, verilen cezaları eleştirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının yerine getirilmediğini öne süren Aslan, "İstinaf bir karar verecek diye aylardır bekliyoruz." dedi.

Aslan, AİHM kararlarının İstinaf'a iletilmesine ve içinde bulunulan sürece rağmen İstinaf'ın rutin, yerelle yapılmış yazışmalar dışında dosyayla ve AİHM kararıyla ilgili adım atmadığını öne sürdü.

