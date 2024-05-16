Üye Girişi
Haberler

Kobani Davası'nda karar açıklanırken avukatlar masaları yumruklayıp slogan attı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuoyunda "Kobani" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen, 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili sanıkların yargılandığı davada karar açıklandığı sırada avukatlar, sıraları yumruklayarak Kürtçe slogan attı.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın karar duruşması Ankara Sincan'daki 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kararın açıklandığı sırada bazı avukatlar sıraları yumruklayarak Kürtçe slogan atmaya başladı.

CEZAEVİ ÖNÜNDE KUŞ UÇURTULMADI

Gözlerin çevrildiği duruşmayı takip etmek için Türkiye'nin pek çok şehrinden 300'e yakın avukat, 10 baro başkanı ve yüzlerce kişi geldi. Sincan Cezaevi önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

KARARA TEPKİ OLARAK SLOGAN ATIP SIRALARI YUMRUKLADILAR

Mahkeme başkanı, "Bu vicdani kanaate varırken, dosyadaki deliller incelendi ve böyle bir vicdani kanaate varıldı" diyerek sözlerine başladı. 130 sayfalık karar olduğunu, ancak bunun özetini okuyacağını belirtti. Karar okunmaya başlanınca avukatlar sloganlar atarak alkışlarla kararı protesto etti ve sıraları yumrukladı.

MAHKEME BAŞKANI AVUKATLARIN SALONDAN ÇIKMASINI BEKLEDİ

Avukatların salonu terk etmeye başlamasının ardından mahkeme başkanı kararı okumayı durdurdu. Avukatların salondan çıkması beklendi. Mahkeme başkanı, avukatların salonu terk etmesinin ardından kararı alfabetik olarak okumaya devam etti. O anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Kobani Davası Kobani Hukuk Politika Güncel Haberler

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl 6 ay hapis cezası

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu
500

Yorumlar (1)

Serkan Taşdemir:

Bu avukatlari direk atcan savunma hakkida vermiycen

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title