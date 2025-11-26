KKTC ve GKRY Müzakerecileri 28 Kasım'da Bir Araya Gelecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) müzakerecisi Menelaos Menelaou, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'ın ziyareti öncesi 28 Kasım'da bir araya gelecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'ın gelecek ay Kıbrıs'a yapacağı ziyaret öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) müzakerecileri bir araya gelecek. KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile Güney GKRY müzakerecisi Menelaos Menelaou'nun Holguin'ın Kıbrıs ziyareti ile ilgili olarak 28 Kasım'da başkent Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Ledra Palace'ta yerel saatle 09.30'da bir araya geleceği bildirildi. - LEFKOŞA