KKTC ve GKRY Müzakerecileri 28 Kasım'da Bir Araya Gelecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'ın gelecek ay Kıbrıs'a yapacağı ziyaret öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) müzakerecileri bir araya gelecek. KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile Güney GKRY müzakerecisi Menelaos Menelaou'nun Holguin'ın Kıbrıs ziyareti ile ilgili olarak 28 Kasım'da başkent Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Ledra Palace'ta yerel saatle 09.30'da bir araya geleceği bildirildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
