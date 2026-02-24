KKTC ve GKRY liderlerinden ilk baş başa görüşme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in ilk baş başa görüşmesi Lefkoşa ara bölgede yerel saatle 11.00'de başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis arasındaki toplantı nedeniyle tüm gözler Lefkoşa ara bölgeye çevrildi. Erhürman ve Hristodulidis arasındaki ilk baş başa toplantı, yerel saatle 11.00 sıralarında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne'nin ara bölgedeki evinde başladı.

Bu toplantı, iki liderin BM arabuluculuğu olmadan yaptığı ilk görüşme olarak kayda geçti.

Liderleri Diagne karşıladı

Görüşmenin yapılacağı konuta ilk olarak Cumhurbaşkanı Erhürman geldi. Ardından Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis konuta giriş yaptı. İki lideri konut girişinde BM temsilcisi Diagne karşıladı. Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a müsteşar Mehmet Dana, Hristodulidis'e ise müzakereci Menelaos Menelau eşlik etti.

Son görüşme ocak ayında yapılmıştı

Erhürman ve Hristodulidis en son, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın dört günlük Kıbrıs ziyareti kapsamında 28 Ocak'ta bir görüşme gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erhürman, söz konusu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cuellar'ın Kıbrıs'ta bulunmadığı dönemlerde de liderlerin bir araya gelmesi yönünde öneri sunduğunu ve bu önerinin Hristodulidis tarafından olumlu karşılandığını ifade etmişti.

Erhürman New York'ta Guterres ile bir araya gelmişti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 11 Şubat'ta New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Erhürman, "Toplantının geneline ilişkin bir cümlelik yorum yapmam gerekirse ben çok yararlı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda verimli bir toplantı olduğunun da altını çizmek isterim. Genel Sekreterin Kıbrıs sorununun çözüm sürecine ilişkin ilgisinin hiç kaybolmaksızın devam ettiğini görmüş olmak ve konulara hakim olduğunu görmüş olmak benim için son derece önemliydi" demişti. - LEFKOŞA

