KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki Rolü Güçleniyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Aksakalı İsmail Bozkurt, KKTC'nin TDT bünyesindeki tüm alt organlarda görünürlüğünün kabul gördüğünü belirterek, "KKTC'nin TDT'deki gözlemci üyeliği güçlenerek devam ediyor" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt, KKTC'nin Girne kentinde 1-2 Mayıs tarihlerinden düzenlenen TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı hakkında değerlendirmede bulundu. Bozkurt, toplantının Avrupa Birliği (AB)-Orta Asya Zirvesi'nin sonuç bildirgesi nedeniyle aceleyle organize edildiği algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bozkurt, toplantının KKTC'de yapılması kararının yaklaşık altı ay önce alındığını ifade etti.

TDT Aksakallar Konseyi'nin danışma organı niteliğinde olduğunu vurgulayan Bozkurt, Konsey'in devlet başkanlarına tavsiye kararları sunduğunu, örneğin "ortak alfabe" teklifinin bu çerçevede gündeme geldiğini ve zirve tarafından onaylandığını aktardı. Aksakallar Konseyi'nin düzenli olarak altı ayda bir toplandığını belirten Bozkurt, Girne'deki toplantının olağan dönem toplantısı kapsamında gerçekleştirildiğini yineledi. Bozkurt, toplantının KKTC'de yapılmasına yönelik kararın TDT'nin 2025 yılı Eylem Planı'nda yer alan yönlendirme doğrultusunda hayata geçtiğini kaydetti. Bozkurt, toplantıya tüm asli üyelerin üst düzeyde katılım sağladığını ve Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan aksakallarının eski başbakan statüsünde olduğunu ifade etti.

KKTC'nin TDT'deki gözlemci üyeliğinin herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya olmadığını yineleyen Bozkurt, "KKTC'nin TDT'deki gözlemci üyeliği güçlenerek devam ediyor" ifadelerini kullandı. AB-Orta Asya Zirvesi Sonuç Bildirisi'ne rağmen KKTC'nin TDT içindeki yerinin daha da sağlamlaştığını ve tüm üye ülkelerin sıcak yaklaşım sergilediğini dile getiren Bozkurt, ayrıca KKTC'nin TDT alt organlarında da görünür olmasının kabul edildiğini vurguladı. - LEFKOŞA