AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki Rolü Güçleniyor

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki Rolü Güçleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci üyeliğinin güçlendiğini, KKTC'nin alt organlarda görünürlüğünün kabul edildiğini açıkladı. Ayrıca, Aksakallar Konseyi'nin toplantısının altı ay önce planlandığını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Aksakalı İsmail Bozkurt, KKTC'nin TDT bünyesindeki tüm alt organlarda görünürlüğünün kabul gördüğünü belirterek, "KKTC'nin TDT'deki gözlemci üyeliği güçlenerek devam ediyor" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt, KKTC'nin Girne kentinde 1-2 Mayıs tarihlerinden düzenlenen TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı hakkında değerlendirmede bulundu. Bozkurt, toplantının Avrupa Birliği (AB)-Orta Asya Zirvesi'nin sonuç bildirgesi nedeniyle aceleyle organize edildiği algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bozkurt, toplantının KKTC'de yapılması kararının yaklaşık altı ay önce alındığını ifade etti.

TDT Aksakallar Konseyi'nin danışma organı niteliğinde olduğunu vurgulayan Bozkurt, Konsey'in devlet başkanlarına tavsiye kararları sunduğunu, örneğin "ortak alfabe" teklifinin bu çerçevede gündeme geldiğini ve zirve tarafından onaylandığını aktardı. Aksakallar Konseyi'nin düzenli olarak altı ayda bir toplandığını belirten Bozkurt, Girne'deki toplantının olağan dönem toplantısı kapsamında gerçekleştirildiğini yineledi. Bozkurt, toplantının KKTC'de yapılmasına yönelik kararın TDT'nin 2025 yılı Eylem Planı'nda yer alan yönlendirme doğrultusunda hayata geçtiğini kaydetti. Bozkurt, toplantıya tüm asli üyelerin üst düzeyde katılım sağladığını ve Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan aksakallarının eski başbakan statüsünde olduğunu ifade etti.

KKTC'nin TDT'deki gözlemci üyeliğinin herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya olmadığını yineleyen Bozkurt, "KKTC'nin TDT'deki gözlemci üyeliği güçlenerek devam ediyor" ifadelerini kullandı. AB-Orta Asya Zirvesi Sonuç Bildirisi'ne rağmen KKTC'nin TDT içindeki yerinin daha da sağlamlaştığını ve tüm üye ülkelerin sıcak yaklaşım sergilediğini dile getiren Bozkurt, ayrıca KKTC'nin TDT alt organlarında da görünür olmasının kabul edildiğini vurguladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.