MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16 uçakları Ada'ya konuşlanabilir
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin güvenliğini sağlamak amacıyla kademeli planlamalar yapıldığını ve F-16 uçaklarının Ada'ya konuşlanmasının değerlendirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının Ada'ya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" açıklaması yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı