Ertuğruloğlu: "Adadaki gerçeklerle bağdaşmayan senaryolar çok tehlikeli bir sürece sürüklüyor"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununa ilişkin son dönemde yürütülen diplomatik süreç ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in faaliyetlerine ilişkin "Adadaki gerçeklerle bağdaşmayan senaryolar üzerine bina edilen empoze algı operasyonları sayesinde çok tehlikeli bir sürece sürüklenme riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Kıbrıs sorununa ilişkin son dönemde yürütülen diplomatik süreç ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adadaki gerçeklerle bağdaşmayan senaryolar üzerine kurulan algı operasyonlarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Ertuğruloğlu, 2017 yılındaki Crans-Montana Konferansı'nın ardından 2021'de bir, 2025 yılında ise iki kez gerçekleştirilen 5+1 gayriresmi toplantılar sonrasında varılan ortak kararın, "müzakere için ortak zemin yok" yönünde olduğunu ifade etti.

"Ortak zemin yokken farklı bir süreç işletilmeye çalışılıyor"

2025 sonrasında "ortak zemin artık var" denilmesini gerektirecek hiçbir gelişme yaşanmadığını, aksine mevcut konjonktürün daha da olumsuz hale geldiğini savunan Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in görev ve yetki sınırlarını aştığını ileri sürdü. Holguin'in sanki kendisine "arabuluculuk" görevi verilmiş gibi hareket ettiğini belirten Ertuğruloğlu, "Üstüne vazife olmayan işlere soyunması ciddi bir tehlike arz etmektedir. Annan Planı komplosu yeniden mi tezgahlanıyor" ifadelerini kullandı.

"BM'nin taraflara rağmen 5+1 kararı alma yetkisi yoktur"

Birleşmiş Milletler'in tarafların iradesi dışında 5+1 toplantısı kararı alıp taraflara davet yapma yetkisine sahip olmadığını savunan Ertuğruloğlu, BM'nin taraflara belge sunarak müzakere yürütmelerini isteme hakkının da bulunmadığını ifade etti. Holguin'in görevinin taraflar arasında bir anlaşma zemini bulunup bulunmadığını incelemek ve buna ilişkin rapor hazırlamak olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, 2025 yılında böyle bir zemin bulunmadığı yönünde rapor sunulduğunu hatırlattı.

Ertuğruloğlu açıklamasında, "Şimdi ne oldu da bu tehlikeli, gerçek dışı empoze oyunlara soyunuyor? Kim kendisini yanlışa teşvik ediyor acaba? Sakın ola Cumhurbaşkanının ütopik dünyasından etkilenmiş olmasın. Sorgulanmalı. Oyun mu? Komplo mu? Ne ise çok tehlikeli ve yanlış. Bunun hesabı sorulmalı" ifadelerine yer verdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı