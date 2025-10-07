KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Azerbaycan'ın Gebele şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya "gözlemci ülke" statüsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katıldı. Toplantıda Türk dünyasında iş birliği ve kurumsal eşgüdüm başlıklarında görüşler sunuldu, TDT 12. Zirvesi'nin sonuçlarına temel teşkil edecek değerlendirmeler yapıldı. TDT 12. Zirvesi programı öğleden sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile devam edecek. - GEBELE