Haberler

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Türk dünyasında iş birliği ve kurumsal eşgüdüm konuları değerlendirildi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Azerbaycan'ın Gebele şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya "gözlemci ülke" statüsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katıldı. Toplantıda Türk dünyasında iş birliği ve kurumsal eşgüdüm başlıklarında görüşler sunuldu, TDT 12. Zirvesi'nin sonuçlarına temel teşkil edecek değerlendirmeler yapıldı. TDT 12. Zirvesi programı öğleden sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile devam edecek. - GEBELE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı
Sunucunun bakışlara dikkat! Milyoner'e damga vuran futbol sorusu

Sunucunun bakışlara dikkat! Milyoner'e damga vuran futbol sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.