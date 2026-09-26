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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM 81. Genel Kurulu'nda Bayramov ile görüştü

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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM 81. Genel Kurulu'nda Bayramov ile görüştü
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi, ilişkilerin daha ileriye taşınması için atılabilecek adımlar konuşuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'ta Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çalışmaları kapsamında New York'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi. KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, KKTC ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile çeşitli alanlarda sürdürülen ilişkilerin daha ileriye taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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