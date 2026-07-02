Ertuğruloğlu: "Holguin yetkisini ve haddini aşmıştır"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in dünkü açıklamalarıyla görev tanımını aştığını ve Kıbrıs Türk halkına yönelik telkinlerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin dün yaptığı açıklamada son 10 yılda sahadaki gerçeklerin önemli ölçüde değiştiğini belirterek, mevcut statükonun artık istikrar ve güvenliğin garantisi olmadığını ifade etmişti. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yazılı bir açıklama yaparak Holguin'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Ertuğruloğlu, Holguin'in görev tanımını aştığını ve Kıbrıs Türk halkına yönelik telkinlerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, yıllardır Kıbrıs Türkü'nün hak, çıkar ve güvenliğini Kıbrıs Türkü'nden daha fazla düşündüğünü iddia eden ancak Kıbrıs Türkü'nün iradesini göz ardı eden çevrelerin oluşturduğu mağduriyetlerin hafızalarda yer ettiğini belirterek, bugün bu listeye BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in de eklendiğini ifade etti.

Holguin'e yetkilerini ve haddini aştığının açıkça hatırlatılması gerektiğini kaydeden Ertuğruloğlu, "Görevi olmayan işlere heveslenen Holguin, Kıbrıs Türk halkına sözde 'akıl verme' hadsizliğinde bulunmaktadır. Holguin'in, yetki sınırlarını aşarak Kıbrıs Türk halkına yönelik telkinlerde bulunması ve görev tanımının dışına çıkan bir tutum benimsemesi kabul edilemez" dedi.

Bu yaklaşımın arkasında Nobel Barış Ödülü veya BM Genel Sekreterliği adaylığı gibi kişisel hedefler bulunmasının kendilerini ilgilendirmediğini belirten Ertuğruloğlu, esas meselelerinin Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları olduğunu vurguladı.

"Kıbrıs Türk halkının dışarıdan gelecek akla ihtiyacı yoktur"

Holguin'in yürüttüğü misyonun başarısızlığının temel nedeninin, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs konusundaki "köhneleşmiş kararları ve parametreleri" olduğunu savunan Ertuğruloğlu, Holguin'in BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi olmasının, işvereninin BM Güvenlik Konseyi olduğu gerçeğini değiştirmediğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin de BM Güvenlik Konseyi karar ve parametrelerinin sınırları içerisinde hareket ettiğini belirten Ertuğruloğlu, "Kıbrıs sorunu denen statü sorununu ortaya çıkaran örgütün, bu yanlışını düzeltmeden Kıbrıs sorununu sözde çözme iddiasıyla ortalarda dolanması korkunç bir yalan ve aldatmacadır" ifadelerini kullandı.

Holguin'in 1 Temmuz 2026 tarihli açıklamasında geçmişin acı tecrübelerini ve kazanılmış hakları yok saydığını ileri süren Ertuğruloğlu, "Bizlere, 'geçmişin esiri olmayın' derken, aslında Kıbrıs Türk halkına gelecekte nasıl esir olacağının yolunu göstermiştir" dedi.

Kıbrıs Türk halkının dışarıdan gelecek akla ihtiyacı olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, "O akıl kendisinde kalsın. Kıbrıs Türkü'nün iradesi ve duruşu nettir, geri adım atılması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, açıklamasının sonunda uluslararası aktörleri Ada'daki mevcut gerçekleri doğru okumaya ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsüne saygı göstermeye davet etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı