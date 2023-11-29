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KKTC'de Öğrenciler İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Protesto Etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Girne Amerikan Üniversitesi'nden yüzlerce öğrenci, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti. İsrail'in işlediği insan hakları suçlarına gereken müdahalelerin yapılmasını talep eden öğrenciler sloganlar atarak yürüdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Girne Amerikan Üniversitesi'nden yüzlerce öğrenci, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

Girne Amerikan Üniversitesi kampüsünde yaklaşık 500 öğrenci İsrail'in saldırılarına tepki amacıyla yürüdü.

İsrail'in işlediği insan hakları suçlarına gereken müdahalelerin yapılmasını talep eden sloganlar atan grup, "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun!" "Zafer Filistin'in olacak!" yazılı pankartlar taşıdı.??

Kaynak: AA / Politika

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