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KKTC’de genel seçim ve yerel seçimler 6 Aralık’ta yapılacak

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) milletvekilliği genel seçimi ile yerel seçimlerin 6 Aralık 2026 tarihinde aynı gün yapılması kararlaştırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) milletvekilliği genel seçimi ile yerel seçimlerin 6 Aralık 2026 tarihinde aynı gün yapılması kararlaştırıldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, iki seçimin birlikte gerçekleştirilmesini öngören tezkereyi kabul etti.

KKTC'de seçim tarihi netleşti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından milletvekilliği genel seçimi ile yerel seçimlerin 6 Aralık 2026 tarihinde birlikte yapılmasını öngören tezkere kabul edildi. Meclisin kararıyla KKTC seçmeni, 6 Aralık'ta hem Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapacak milletvekillerini hem de yerel yönetimlerde görev alacak isimleri belirlemek üzere sandık başına gidecek. Böylece daha önce hükümet tarafından gündeme getirilen genel ve yerel seçimlerin aynı tarihte gerçekleştirilmesi yönündeki süreç Meclis aşamasını da tamamlamış oldu.

İki seçim aynı gün

Başbakan Ünal Üstel daha önce yaptığı açıklamada, milletvekilliği genel seçimi ile yerel seçimlerin 6 Aralık'ta birlikte yapılması konusunda hükümetin kararlı olduğunu ve konunun Yüksek Seçim Kurulu ile de görüşüldüğünü açıklamıştı. Alınan kararla birlikte KKTC'de milletvekilliği genel seçimi ile yerel seçimler 6 Aralık 2026 tarihinde aynı gün gerçekleştirilecek.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu mevzuatına göre Cumhuriyet Meclisi seçimleri 5 yılda bir, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ise 4 yılda bir gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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