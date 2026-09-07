Haberler

KKTC’de Filo Jet faciası nedeniyle görevden alınanların sayısı 6’ya yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisi sonrası KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş’in görevine son verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisi sonrası KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in görevine son verildi. Filo Jet faciası nedeniyle görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisi sonrası görevden almalar devam ediyor. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması ile başlayan süreçte Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de görevine son verildi.

Güneş'in görevine son verilmesi ile Filo Jet faciasının ardından bugüne kadar görevine son verilen kişi sayısı 6'ya yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından 2 Eylül'de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı'nın ardından, bakanlık bünyesinde üç yetkili ile limanda görev yapan 2 kamu çalışanının görevine son verilmişti.

Filo Jet faciasına ilişkin adli soruşturma ve kazada ihmal veya kusur bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.

Filo Jet faciası

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli katamaran tipi yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239'u kurtarılmış, 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp olan 14 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Geminin enkazı 554 metre derinlikte tespit edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar

90+6'da yedikleri golle yıkıldılar, 90+8'de mucizevi golle kazandılar
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

Salah'a Trabzonspor tarihine geçmesi için 4 maç yetti

25 yıl sonra bir ilk!
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız