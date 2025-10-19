KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminde saat 18.00 itibarı ile oy verme işlemi sona erdi.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 18.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayım işlemi devam ederken, seçim yasaklarının 19.00'da sona ermesi bekleniyor. Seçmen listelerinde kayıtlı 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de 6 ilçede 777 sandık kuruldu. KKTC'nin 9. Cumhurbaşkanı olmak için Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mehmet Hasgüler (Bağımsız), İbrahim Yazıcı (Bağımsız) ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (Bağımsız) yarışıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) dün akşam yapılan açıklamada, seçimde bağımsız cumhurbaşkanı adayı olan Hüseyin Gürlek'in adaylıktan çekildiği bildirildi. Ancak Seçim ve Halkoylaması Yasası kapsamında Gürlek'in ismi oy pusulasında yer almaya devam edecek.

Adayların oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor

Cumhurbaşkanı seçilmek için adayların geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor. Seçimde adaylardan birinin bu oy oranına ulaşamaması halinde seçim, en çok oy alan iki aday arasında 26 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak. - LEFKOŞA