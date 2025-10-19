Haberler

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı. Seçim sonuçları beklenirken, adayların oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor. Eğer aşılmasa, ikinci tur 26 Ekim'de yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminde saat 18.00 itibarı ile oy verme işlemi sona erdi.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 18.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayım işlemi devam ederken, seçim yasaklarının 19.00'da sona ermesi bekleniyor. Seçmen listelerinde kayıtlı 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de 6 ilçede 777 sandık kuruldu. KKTC'nin 9. Cumhurbaşkanı olmak için Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mehmet Hasgüler (Bağımsız), İbrahim Yazıcı (Bağımsız) ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (Bağımsız) yarışıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) dün akşam yapılan açıklamada, seçimde bağımsız cumhurbaşkanı adayı olan Hüseyin Gürlek'in adaylıktan çekildiği bildirildi. Ancak Seçim ve Halkoylaması Yasası kapsamında Gürlek'in ismi oy pusulasında yer almaya devam edecek.

Adayların oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor

Cumhurbaşkanı seçilmek için adayların geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor. Seçimde adaylardan birinin bu oy oranına ulaşamaması halinde seçim, en çok oy alan iki aday arasında 26 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! Bir aday farkı açtı
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.