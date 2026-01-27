Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Holguin ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Holguin ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar ile Lefkoşa'da bir araya gelerek, üçlü görüşme için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi. Cuellar, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantının ardından açıklama yapan Mara Angela Holguin Cuellar, Cumhurbaşkanı Erhürman ile yararlı bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Holguin, yarınki üçlü görüşme için hazırlık ve değerlendirmeler yaptıklarını söyledi. Holguin, görüşmelerin yeniden başlaması konusunda iki tarafın endişelerini ele almaya ve çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Guterres'in Kıbrıs kişisel temsilcisi, sabah saatlerinde Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya gelmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
