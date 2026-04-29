KKTC Başbakanı Üstel'den GKRY'ye: "Askeri anlaşmalarla adayı tehlikeye atmaktan vazgeçin"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'e, "Askeri anlaşmalarla adayı tehlikeye atmaktan ve altından kalkamayacağınız adımlar atmaktan vazgeçin" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Fransa başta olmak üzere yabancı devletlerle yaptığı tek taraflı askeri anlaşmalara yönelik eleştiriler sürüyor. Fransa-GKRY arasında Haziran ayında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşma'nın (SOFA) imzalanacağın belirtilmesinin ardından eleştirilerini güçlendiren KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafının adadaki siyasi ve hukuki gerçekleri kabullenmekten uzak olduğunu vurgulayarak, "Askeri anlaşmalarla adayı tehlikeye atmaktan ve altından kalkamayacağınız adımlar atmaktan vazgeçin" dedi.

Hristodulidis'in, "Ben 'Kıbrıs Cumhuriyeti' Başkanıyım, artık herkesin bunu anlamasının vakti geldi. Avrupa Birliği (AB) üyesi bir devletiz, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi bir devletiz ve anlaşmalar imzalamaya devam edeceğiz" şeklindeki açıklamasına da yanıt veren Üstel, bu yaklaşımın Kıbrıs Türk halkının kurucu ortaklık haklarını ve siyasi eşitliğini yok sayan zihniyetin devam ettiğinin açık bir ifadesi olduğunu belirtti.

1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkının eşit ortaklığı temelinde tesis edildiğini hatırlatan Üstel, bu ortaklığın Garanti Anlaşması, İttifak Anlaşması ve anayasal düzenlemelerle güvence altına alındığını ifade etti. Rum tarafının 1963 yılında Kıbrıs Türk halkını devlet kurumlarından silah zoruyla dışlayarak bu ortaklık düzenini gasp ve işgal ederek fiilen ortadan kaldırdığını ve ardından tek meşru otoriteymiş gibi davranmaya başladığını kaydetti.

"Adayı çatışmaların merkezine taşımayın"

Üstel, Hristodulidis'in temsil ettiğini iddia ettiği yapının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortaklık niteliğini yitirmiş bir yapı olduğunu belirterek, "istediğim ülkeyle istediğim anlaşmayı yaparım" anlayışıyla hareket etmesinin hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu ifade etti.

Son dönemde özellikle Fransa ile yapılan savunma anlaşmaları, yabancı askeri varlığın artırılmasına yönelik girişimler ve İsrail başta olmak üzere farklı aktörlerle geliştirilen askeri iş birliklerinin GKRY'yi Doğu Akdeniz'de bir askeri üs ve silahlanma merkezine dönüştürme riski taşıdığına dikkat çeken Üstel, bunun yalnızca Rum yönetimini değil, adanın genelinin ve tüm bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Orta Doğu'daki çatışmaların derinleştiği bir dönemde bu tür adımların son derece sorumsuz bir yaklaşım olduğunu belirten Üstel, bu politikaların yalnızca Kıbrıs Rum halkını değil, Türk halkını da ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

İki ayrı halk ve iki ayrı devlet vurgusunu yineleyen Üstel, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu yok sayan bir anlayışın tüm adayı temsil ettiğini iddia etmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Rum liderliğine çağrısını yineleyen Üstel, "Adayı yabancı askeri güçlerin çıkar alanına dönüştürmekten vazgeçin. Adayı çatışmaların merkezine taşımayın" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü altında 50 yılı aşkın süredir barış ve huzur içerisinde yaşadığını belirten Üstel, "Bu gerçeği değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı