KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Akar'a Teşekkür ve ELAM'a Tepki

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kopenhag'daki uluslararası konferansta Hulusi Akar'ın Kıbrıs Türk halkının davasını savunmasına teşekkür ederek, ELAM mensubu ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Geadis Geadi'nin açıklamalarını şiddetle kınadı.

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Başbakan Ünal Üstel'in Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen bir uluslararası konferansta Hulusi Akar'ın Kıbrıs Türk halkının davasını cesaretle savunmasına Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ettiği bildirildi.

Başbakan Ünal Üstel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kopenhag'da düzenlenen uluslararası konferansta, ana vatan Türkiye'nin değerli devlet adamı, eski Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın, Kıbrıs Türk Halkı'nın haklı davasını cesaretle ve kararlılıkla savunmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sayın Akar'ın, 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın işgal değil, barışı ve güvenliği tesis eden bir adım olduğunu dünya kamuoyuna hatırlatması, Kıbrıs Türk Halkı'nın tarihi gerçeklerini bir kez daha ortaya koymuştur.

Buna karşılık, ELAM mensubu bir Avrupa Parlamentosu Üyesi'nin, tarihi çarpıtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen mesnetsiz ithamlarını şiddetle kınıyorum. Bu tür söylemler, sadece Ada'da değil, Avrupa değerleri içinde de ayrımcılığa ve kutuplaşmaya hizmet etmektedir.

Kıbrıs Türk Halkı, ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü ve desteğiyle barış, huzur ve istikrar yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tarihi çarpıtma çabaları ne haklı davamızdan bizi alıkoyabilir, ne de Doğu Akdeniz'deki meşru haklarımızdan geri adım attırabilir.

Kıbrıs Türk Halkı adına bir kez daha Sayın Hulusi Akar'a teşekkür eder, uluslararası camiayı, nefret söylemleri karşısında adalet, hakkaniyet ve gerçeklerden yana tavır almaya davet ederim."