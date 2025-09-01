KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Akar'a Teşekkür ve ELAM'a Tepki

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Akar'a Teşekkür ve ELAM'a Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kopenhag'daki uluslararası konferansta Hulusi Akar'a teşekkür ederek, ELAM mensubu AP Üyesi Geadi'nin açıklamalarını kınadı ve Kıbrıs Türk halkının davasını savundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kopenhag'daki uluslararası konferansta Hulusi Akar'ın Kıbrıs Türk halkının davasını savunmasına teşekkür ederek, ELAM mensubu ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Geadis Geadi'nin açıklamalarını şiddetle kınadı.

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Başbakan Ünal Üstel'in Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen bir uluslararası konferansta Hulusi Akar'ın Kıbrıs Türk halkının davasını cesaretle savunmasına Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ettiği bildirildi.

Başbakan Ünal Üstel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kopenhag'da düzenlenen uluslararası konferansta, ana vatan Türkiye'nin değerli devlet adamı, eski Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın, Kıbrıs Türk Halkı'nın haklı davasını cesaretle ve kararlılıkla savunmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sayın Akar'ın, 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın işgal değil, barışı ve güvenliği tesis eden bir adım olduğunu dünya kamuoyuna hatırlatması, Kıbrıs Türk Halkı'nın tarihi gerçeklerini bir kez daha ortaya koymuştur.

Buna karşılık, ELAM mensubu bir Avrupa Parlamentosu Üyesi'nin, tarihi çarpıtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen mesnetsiz ithamlarını şiddetle kınıyorum. Bu tür söylemler, sadece Ada'da değil, Avrupa değerleri içinde de ayrımcılığa ve kutuplaşmaya hizmet etmektedir.

Kıbrıs Türk Halkı, ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü ve desteğiyle barış, huzur ve istikrar yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tarihi çarpıtma çabaları ne haklı davamızdan bizi alıkoyabilir, ne de Doğu Akdeniz'deki meşru haklarımızdan geri adım attırabilir.

Kıbrıs Türk Halkı adına bir kez daha Sayın Hulusi Akar'a teşekkür eder, uluslararası camiayı, nefret söylemleri karşısında adalet, hakkaniyet ve gerçeklerden yana tavır almaya davet ederim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yargıya kritik uyarı

Hakim ve savcıları uyardı: Bunu yaparsanız siyaset alanına girersiniz
Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna cevap

Erdoğan sonrası kimi destekleyecek? Soylu'dan tek cümlelik yanıt
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

Başsavcı Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nu küplere bildirecek sözler
Eski dostlar düşman mı oldu? Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na bomba gönderme

Icardi'den Kerem'e bomba gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.