Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara Yatırım Çalışmalarını İnceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentte devam eden yatırım çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Buhara, yapımları devam eden kurum binalarında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Yatırımların tamamlanmasıyla vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulacağını belirtti.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentte devam eden yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, yapımları devan eden ve kurum binaları olarak kullanılacak inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Buhara, İl AFAD Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, 16 derslikli Özel ve Mesleki Eğitim Merkezi inşaatlarına giderek, burada yetkililerden bilgi aldı.

Kentteki yatırımları yakından takip ettiklerini vurgulayan Buhara, binaların yapımı tamamlandığında vatandaşa daha kaliteli hizmet sunma imkanı sağlanacağını ifade etti.

Buhara'ya inceleme sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Avşar, İl AFAD Müdürü Ömer Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de eşlik etti.